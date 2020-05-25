В Азербайджане выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, 78 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В оперативном штабе также сообщают о смерти пациента, 1948 года рождения, результаты анализов на COVID-19 которого были положительными. Он также страдал церебральным атеросклерозом, гипоксической энцефалопатией и сахарным диабетом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 4 403 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2 819 человек вылечились, 52 скончались, 1 532 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 42 из них тяжелое, 56 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.