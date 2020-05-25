$827 млрд потратил Китай на поддержку экономики в пандемию

Власти Китая потратили 5,9 трлн юаней ($826,7 млрд) на поддержание экономики страны в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса, пишет Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка страны И Гана.

По словам Гана, средства направлены в экономику за счет вливаний в финансовую систему и стимулирования выдачи банками дешевых кредитов. В частности, китайские банки пролонгировали кредиты малому бизнесу на сумму более 1,2 трлн юаней.

И Ган также сообщил, что Народный банк Китая примет дополнительные меры для поддержки бизнеса. В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций.