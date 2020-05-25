Распространенная в соцсетях информация о повышении должностных окладов председателя Милли Меджлиса, заместителей и председателей парламентских комитетов, а также депутатов не соответствует действительности, заявили Trend в Милли Меджлисе.

Было отмечено, что в пункте 21 закона «О статусе депутата Милли Меджлиса» указано, что председатель парламента получает месячный оклад в размере 2 475 манатов, первый зампред Милли Меджлиса получает 90% от должностного оклада председателя Милли Меджлиса (2 227,5 маната), зампред Милли Меджлиса – 85% (2 103,75 маната), председатели комиссии и комитетов Милли Меджлиса - 80% (1 980 манатов), зампреды комиссий Милли Меджлиса – 75% (1 856,25 маната), депутаты Милли Меджлиса - 70% от должностного оклада председателя Милли Меджлиса (1 732,5 маната).

В связи с исполнением депутатских полномочий председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комиссий парламента и их заместители, а также депутаты получают также освобожденное от налогов месячное денежное обеспечение в размере 50% от должностного оклада для выплаты расходов.