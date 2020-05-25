Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса

Ни одна из мутаций SARS-CoV-2, выявленных на сегодняшний день, не повышает опасность коронавируса. Миф о существовании особенно смертоносных штаммов коронавируса развеяли ученые из Великобритании, которые, как пишет РИА Новости, опубликовали свои выводы в репозитории biorxiv.org.

Сотрудники Университетского колледжа Лондона подвергли анализу геномы коронавируса, полученные из биоматериалов пятнадцати тысяч пациентов с COVID-19. Всего было зафиксировано почти семь тысяч мутаций, но неоднократных оказалось не более трех сотен. Мутаций, которые встречались как минимум десять раз, ученые насчитали тридцать с лишним.

Авторы исследования создали эволюционное дерево, которое показало, способствуют ли выявленные мутации более эффективному распространению вируса. По итогам проекта оказалось, что ни одна из мутаций не обеспечивает преимуществ в размножении или распространении. И даже более того — большая часть мутаций коронавируса оказалась вредной для самого вируса.