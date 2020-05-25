В Масаллы совершено вооруженное нападение на сотрудников ОАО «Азеришыг».

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Еддиоймаг. Так, местный житель Мансур Шахмурадов, 1969 года рождения, поспорил с работниками ОАО, которые потребовали у него оплатить долг за электроэнергию.

Абонент при этом утверждал, что у него нет никаких долгов. Вспылив, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в работников «Азеришыг».

В результате все трое сотрудников ОАО были доставлены в Ленкоранскую центральную районную больницу. Двое из них получили легкие травмы, им была оказана амбулаторная помощь. У третьего сотрудника ОАО, Багирова Рамала Судеф оглу (1983 г.р.), диагностировано огнестрельное ранение в области левой ключицы.

Масаллинская районная прокуратура ведет расследование в связи с инцидентом. Шахмурадов задержан.