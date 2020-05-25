Изобретение назвали «синтезатор Норимаки». Суть его состоит в том, что прибор воздействует на определенные зоны языка, создавая при этом вкусовые ощущения. Это происходит благодаря небольшому электрическому воздействию, раздражающему вкусовые рецепторы. В основе технологии лежит электрофорез — миграция микроскопических частиц, которая активируется электрическим зарядом.

Таким образом, прикладывая «синтезатор Норимаки» к языку, человек способен ощутить один из пяти основных вкусов — кислый, сладкий, горький, соленый, а также умами.

Последний является пятым вкусовым элементом, который сложно поддается описанию словами. Считается, что это нечто среднее между мясным или бульонным вкусом, однако с особенным послевкусием, постепенно раскрывающимся индивидуально для каждого.

За каждый вкус отвечает один из цветных шариков, расположенных у основания прибора. При изменении напряжения в шариках некоторые вкусы могут усиливаться, а другие полностью исчезать.

Разработчики отмечают, что если добавить к устройству еще и снимок блюда, то мозг будет усиливать ощущение того, что человек действительно поедает этот продукт.