Пашинян: в Армении вторая волна коронавируса, ситуация сложная

«У нас сложная ситуация, по сути это вторая волна. Наши разносторонние обсуждения показали, что правила комендатуры соответствуют ситуации и эффективны, вопрос лишь в соблюдении правил», — отметил глава армянского кабмина, передает Sputnik Армения.

По его словам, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и дезинфекция рук могли бы не просто улучшить ситуацию, а свести заболеваемость к нулю. Он призвал соотечественников соблюдать установленные правила и предупредил о штрафах, которые ждут нарушителей.

По состоянию на 26 мая в Армении число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 7 402, за последние сутки скончались четыре инфицированных пациента, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в стране достигло 130 человек. Из них 91 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 39 зараженных скончались «по иным причинам», отмечается в сводке.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем все запреты на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений. Кроме того, отменены все запреты на передвижение по стране.