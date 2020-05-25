Нобелевский лауреат: Самоизоляция больше убила людей, чем спасла

Как пишет The Daily Mail, ученый уверен, что ограничительные меры лишь нанесли ущерб.

Самоизоляция в связи с коронавирусом только увеличила число смертей. К такому мнению пришел профессор биологии Стэнфордского университета Майкл Левитт — лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года.

Многие пострадали от изменения образа жизни в целом, разводов, домашнего насилия и алкоголизма. Карантин привел к смерти людей, оказавшихся без медицинской помощи из-за нагрузок на систему здравоохранения.

Лауреат Нобелевской премии приводит в пример ситуацию в США, когда решение о введении самоизоляции принималось на основе модели профессора Нила Фергюсона – он переоценил возможный уровень смертности в 10-12 раз, был убежден, что без социального дистанцирования от коронавируса умрут около 500 тысяч человек.

Профессор считает, что самоизоляция реально не изменила курс эпидемии. Ведь статистика распространения вируса снижается, несмотря на открытие школ и торговых центров в некоторых странах.

В свою очередь, физик Марко Коланович ранее высказывал мнение, что COVID-19 обладает своей динамикой, на которую мало повлияли принятые в разных странах меры — такие как ограничение контактов между людьми.