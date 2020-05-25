Умер участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Михаил Носоновский

В израильском городе Беэр-Шева был похоронен скончавшийся 25 мая Михаил Носоновский – писатель-юморист, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку", ставшей чемпионами СССР в 1968 году. Ему было 87 лет, передает NEWSru.co.il.

Михаил Носоновский родился в ноябре 1932 года. Его отец погиб на войне в 1941-м, он с матерью эвакуировался в Узбекистан, в 1943-м они перебрались в Баку, где жили родственники матери. Окончил 160-ю бакинскую школу, затем Азербайджанский институт нефти и химии. Работал геофизиком и приборостроителем. Был капитаном команды КВН СКБ "Нефтехимприбор", ставшей первым чемпионом КВН Баку. В 1968-м в составе команды "Парни из Баку" (капитан Юлий Гусман) стал чемпионом Советского Союза.

Писатель-юморист, публиковался в центральных и республиканских изданиях. Носоновский в 1991 году репатриировался в Израиль, жил в Беэр-Шеве. Публиковался в русскоязычных СМИ Израиля и США.