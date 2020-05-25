Нефти пообещали рост до конца года

Ценам на нефть пообещали рост к концу текущего года. По прогнозам главного экономиста Citi в России, Украине и Казахстане Ивана Чакарова, стоимость барреля эталонной Brent может подняться до 56 долларов за баррель.

"Мы полагаем, что средняя цена за нефть в 2020 году составит 36 долларов за баррель Brent, и к концу года может возрасти до 56 долларов", - приводит слова Чакарова РИА Новости.

По прогнозам Чакарова, ко второму кварталу этого года все емкости для хранения сырья уже будут использованы, но запасы при этом могут расходоваться довольно быстро во втором полугодии.

Аналитики также считает, что в конце года страны ОПЕК+ могут пересмотреть нормы по ограничению добычи в сторону снижения.