В России у кошки обнаружили коронавирус

В России анализы пятилетней кошки показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE).

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», - говорится в сообщении организации. В результате исследования у животного было выявлено наличие возбудителя коронавируса.

Животное помещено в карантин «по месту нахождения». Симптомы заболевания не уточняются. Неизвестно также, были ли заражены ее хозяева.