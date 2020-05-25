Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Ильхама Алиева

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Саудовской Аравии, заместитель премьер-министра, министр обороны Мухаммед бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики, сообщает АзерТАдж.

В своем письме король Саудовской Аравии передает «самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю... Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики – устойчивого развития и процветания».

«Передаю Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю правительству и народу братской Азербайджанской Республики еще большего развития и процветания», - говорится в поздравлении наследного принца Саудовской Аравии.