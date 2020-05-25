Трамп: Если бы не я, мы бы потеряли до двух миллионов человек

Общее число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США превысит 100 тысяч, заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что эта цифра была бы в разы больше, если бы не своевременные меры, предпринятые вашингтонской администрацией для борьбы с пандемией, сообщает ТАСС.

"Если бы я не выполнял свою работу хорошо и своевременно, мы бы потеряли от 1,5 млн до 2 млн человек, в отличие от 100 с лишним тысяч, какой, скорее всего, будет итоговая цифра. Это в 15-20 раз больше, чем мы потеряем", - написал глава Белого дома в Twitter.

"Один человек, потерявший жизнь из-за этого невидимого вируса, - уже слишком много, это следовало остановить там, где это началось, - в Китае, но я действовал очень быстро и принимал правильные решения", - добавил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,66 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 98,4 тыс. человек, выздоровели 379 157 человек.