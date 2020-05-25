Посол: США введут новые санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против газопровода «Северный поток-2» могут быть быстро приняты американским Конгрессом, несмотря на предвыборную борьбу, заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Новые санкции поддерживают как демократы, так и республиканцы, заявил американский дипломат. Таким образом, проект может быть принят скоро.

Целью новых санкций будет препятствование введению трубопровода в строй. Гренелл не уточнил, как это будет реализовано. Однако известно, что одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, обеспечивающим техническое обслуживание трубопровода, передает РИА Новости.

В конце 2019 года США уже вводили санкции в отношении «Северного потока-2» и задействованных в его строительстве компаний. Из-за них работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas.