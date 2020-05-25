Черногория освободилась от коронавируса и открывает границы для туристов

Черногория, получив статус свободной от коронавируса страны, с начала июня откроет свои границы для туристов. Как сообщает TourDom.ru, на первом этапе в страну будут пусть только граждан стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, однако справок от них не потребуют.

В числе первых Черногорию смогут посетить туристы из Германии, Австрии, Чехии, Хорватии, Венгрии, Греции, Албании и Словении, передает Росбалт.

В стране уже заработали отели, кафе, рестораны и пляжи, в ближайшее время возобновят деятельность кинотеатры и театры.

Черногория одной из первых страны Европы официально получила статус country coronafree, здесь больше не выявляют новых случаев коронавируса. Освободиться от эпидемии удалось через 68 дней после первого случая заражения и благодаря жестким ограничениям, в том числе комендантскому часу.