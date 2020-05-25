Какие продукты помогут облегчить боль

«Лидер среди съедобных обезболивающих — перец чили. А точнее, содержащееся в нем вещество капсаицин. Вытяжка из такого перца входит в состав обезболивающих перцовых пластырей. …К слову, если съесть блюдо с большим количеством острого перца чили, это тоже может отвлечь от боли: от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту», — рассказал Соков в интервью «Аргументам и фактам».

Врач также упомянул кофе в качестве одного из самых популярных средств лечения головной боли. В частности, этот напиток может улучшить ситуацию на фоне пониженного давления.

Соков отметил, что еще одним из известных народных обезболивающих средств является коньяк. Однако этот алкогольный напиток обладает кратковременным действием за счет расслабления сосудов и вскоре может привести к обратной реакции и усугубить боль, отмечают «Известия».