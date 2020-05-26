Вагит Алекперов: Справимся с низкими ценами на нефть

«Я уверен, что мы успешно преодолеем очередной ценовой цикл и продолжим реализацию нашей долгосрочной стратегии и устойчивое развитие бизнеса», - говорится в его обращении в годовом отчете компании.

Президент российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов уверен в том, что компания успешно преодолеет период низких нефтяных цен.

По словам Алекперова, неизменной ключевой целью компании в любых макроэкономических условиях остается создание акционерной стоимости. Он напомнил, что 2020 год принес нефтяной отрасли потрясение в виде катастрофического падения спроса на углеводороды в связи с пандемией коронавируса.

«Это оказало крайне негативное влияние на цену на нефть и объемы добычи, как по экономическим причинам, так и в рамках международных договоренностей. В этой связи хочу еще раз отметить высокую устойчивость нашей бизнес-модели к такого рода потрясениям», - добавил он.

Алекперов подчеркнул, что компания отличается высокой операционной и финансовой гибкостью, низкой себестоимостью продукции, высоким уровнем вертикальной интеграции, очень сильным финансовым положением.