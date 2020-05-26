Макрон: Франция будет работать беспристрастно для справедливого урегулирования карабахского конфликта

«Пандемия... напоминает нам о необходимости совместной работы для того, чтобы найти общий ответ на стоящие перед нами вопросы здоровья, социальной сферы, экономики и безопасности. ...Вклад, который Вы как председатель Движения неприсоединения вносите своей деятельностью в развитие конкретных и инновативных инициатив на благо народа, заслуживает одобрения», - говорится в поздравительном послании президента Франции Эммануэля Макрона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника страны - Дня Республики, сообщает АзерТАдж.

В послании президента Франции отмечается укрепление диалога по всем темам, в частности, по глобальным вопросам.

«Близость наших отношений проявляется в количестве и качестве совместно реализуемых проектов как в экономической, так и в культурной и образовательной сферах. Растущий успех Французско-азербайджанского университета (UFAZ), которым он обязан лично Первому вице-президенту за ее высокое внимание и заботу, конечно, является наглядным примером этого», - говорится в поздравлении Макрона.

«Позвольте от имени Франции как сопредседателя Минской группы поддержать призыв генерального секретаря Организации Объединенных Наций положить конец «эпидемии войны». В этом плане Вы можете рассчитывать на обязательство Франции работать решительно и беспристрастно для справедливого и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - отмечается в послании французского лидера.