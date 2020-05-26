В Дагестане резко снизился прирост заболеваемости COVID-19

Темп прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции в Дагестане снизился в восемь раз, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов.

«Темп прироста числа заболеваний с начала инфекционного процесса снизился более чем в восемь раз. По сравнению с предыдущей неделей отмечается определенная стабилизация в ряде районов» — приводит его слова РИА Новости.

Глава ведомства также отметил, что в регионе наметилась тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией — показатель снизился почти на 30%.