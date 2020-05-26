В Китае научились прогнозировать распространение COVID-19

Ученые из университета Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу разработали систему, прогнозирующую распространение нового коронавируса в мире, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на проект исследователей Global Prediction of COVID-19 Pandemic.

Новая система прогнозирует увеличение случаев заражения более чем в 180 странах мира на основании данных о климатических условиях, плотности населения и принимаемых государствами профилактических мерах, пишет ТАСС.

Уточняется, что модель производит вычисления, подразделяя население каждой страны на три категории: уязвимые слои, инфицированные, а также выздоровевшие и умершие. К настоящему времени на сайте представлены данные на июнь, однако известно, что результаты прогноза будут обновляться каждые 10 дней.

В исследовании отмечается, что к концу июня в мире будет ежедневно выявляться около 250 тысяч случаев инфицирования.