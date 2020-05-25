Москва требует от Тбилиси доступ в биолабораторию Лугара

Россия хочет узнать реальные цели работы Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси, однако грузинская сторона не отвечает на вопрос о возможности экспертного визита в данное учреждение, сообщается на сайте МИД РФ.

«Предмет нашей обеспокоенности — Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности», — отметили в российском ведомстве.

Отмечается, что у России вызывает вопросы военно-биологическая деятельность иностранных государств на базе центра имени Лугара, которая была построена Минобороны США. Кроме того, на территории центра функционирует «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия».

В российском МИД считают целесообразным посещение лаборатории Лугара российскими экспертами при гарантированном доступе во все лабораторные помещения, включая корпуса, занимаемые американцами.

Биолаборатория имена Ричарда Лугара была открыта в Грузии в 2011 году. Она занимается исследованием биологических угроз.