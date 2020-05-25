Леонид Швец, автор haqqin.az 00:37

Этот исторический момент случился в субботу: Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом. В воскресенье перед президентским дворцом собралась большая толпа поклонников президента Болсонару с протестом против карантинных мер, и он вышел их поприветствовать. А в понедельник Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о том, что общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 374 тысячи, 11 687 человек заболели в последние 24 часа, 23 400 бразильцев умерли от этой болезни.

О том, какое число людей действительно заражено, судить точно невозможно. По состоянию на 12 мая в стране с 210-миллионным населением протестировали всего 482 743 человека. Это самый слабый показатель в первой десятке стран с наивысшей смертностью от COVID-19. Ситуация по-настоящему угрожающая, с учетом большого количества бразильцев, проживающих в бедных, плотно населенных кварталах больших городов или в провинции с неразвитой системой здравоохранения. А все могло быть не так страшно, ведь Минздрав среагировал на эпидемию почти вовремя. Первый случай заболевания коронавирусом в Бразилии был зафиксирован 26 февраля. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение инфекции приняло характер пандемии, и уже 13 марта бразильское Министерство здравоохранения объявило о первых ограничительных мерах: отмене международных рейсов, массовых мероприятий, карантине для тех, кто прибыл из-за границы. Но уже спустя сутки эти распоряжения были дезавуированы и строгости, так и не войдя в силу, ослаблены.

Дело в том, что 12 марта из поездки в США вернулся президент Жаир Болсонару, где во Флориде он встречался со своим кумиром – Дональдом Трампом, и вскоре стало известно, что несколько членов его делегации больны COVID-19. Это вызвало опасения, что инфицированы могут быть и президенты. Болсонару срочно сделали тест, а его массовый митинг, назначенный на 15 марта, отменили. Но тест показал отрицательный результат, и митинг состоялся, а президент демонстративно был без всяких средств защиты. Уже 16 марта был сформирован «кризисный кабинет» по борьбе с эпидемией, который возглавил руководитель президентской администрации генерал Брага Нетту. Специалисты Министерства здравоохранения тоже вошли в него, но последнее слово по всем вопросам теперь перешло к генералу. Министерство возглавлял весьма популярный в Бразилии Луиз Мандетта. Опросы, проведенные в начале апреля показали его поддержку в огромные 76%, в два раза больше, чем у президента. Но Мандетта настаивал на жестких карантинных мерах, в то время как Болсонару и его глава администрации были против. 16 апреля Мандетту отправили в отставку. Пока в новой должности осваивался Нелсон Таиш, неплохой специалист, но совершенно не имевший опыта государственного менеджмента, ситуация выходила из-под контроля. Обеспечение больниц всем необходимым срывалось, массовое тестирование откладывалось. Вместе с Мандеттой министерство покинули полтора десятка первоклассных экспертов, включая эпидемиологов. Выбывших заменяли на военных. 15 мая в отставку, но уже по своей воле, ушел и Таиш: его профессиональная совесть не могла смириться с тем, что президент Болсонару, как и Трамп, рекламирует в качестве лечения от коронавируса антималярийные средства, которые могут нанести большой вред организму и увеличить смертность. Сейчас бразильской медициной руководит временный министр, армейский генерал Эдуарду Пацуэллу, у которого нет разногласий с генералом Брага Нетту и президентом. Страна вырывается в мировые лидеры по заболевшим, туда же подтягивается и смертность.