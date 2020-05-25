Нефтедобывающая компания стала жертвой дешевого «черного золота»

Unit направила на рассмотрение специального суда в Хьюстоне запрос о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США. Этот закон позволяет провести реорганизацию деятельности, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Компании пришлось сократить число сотрудников на 30%, оставив около 600 человек. Долги Unit превышают 650 млн долларов.

Кредиторы и акционеры, под контролем которых находятся 70% долговых обязательств Unit, поддержали план реорганизации. Компания рассчитывает снизить долг и восстановить рентабельность.

WSJ заявила, что Unit стала очередной жертвой снижения цен на нефть.