В Вашингтоне впервые за два месяца никто не умер от COVID-19

Власти Вашингтона впервые за почти два месяца не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19 в федеральном округе Колумбия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра американской столицы Мюриэл Боузер.

«Сегодня мы сообщаем, что 25 мая никто из жителей Вашингтона не умер из-за COVID-19», — сказала глава города. Таким образом, впервые за почти два месяца в федеральном округе Колумбия за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти среди тех, у кого диагностирован коронавирус нового типа.

Мэр также отметила, что в Вашингтоне уже 13-й день идет «устойчивое снижение» прироста новых заразившихся коронавирусом. По ее словам, власти будут готовы начать снимать введенные ограничения, когда «цифры покажут, что мы можем это сделать».