Трамп обещает «нечто мощный» ответ Китаю

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней», - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли США вводить санкции против Китая, передает РИА Новости.

Он отрицательно ответил на вопрос, входят ли в это санкции, но обещал, что это будет «нечто мощное».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.