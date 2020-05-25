Названы сферы, в которых проще всего разбогатеть

Специалисты проанализировали, в каких отраслях за последние 10 лет появилось наибольшее число богатых людей с состоянием от $5 млн, и составили прогноз по наиболее перспективным сферам на грядущее десятилетие, пишут Известия.

Наиболее молодые и богатые бизнесмены (30% от всех богачей) работают в финансовой и банковской сферах. На втором месте с долей в 16% миллионеров и миллиардеров — отрасль оказания услуг. На третьей позиции — некоммерческие и общественные организации с результатом 7%.

Также наибольший шанс разбогатеть, по мнению аналитиков, есть у работников сфер недвижимости и здравоохранения (5,4% и 4,9% богатых).

IT-сфера, к которой относятся такие бизнесмены, как основатель Microsoft Билл Гейтс или создатель Facebook Марк Цукерберг, заняла шестое место.

Также эксперты отмечают, что наиболее удачными считаются США и Китай.