Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за карантина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог навестить свою умирающую мать в доме престарелых из-за введенных в стране ограничений по коронавирусу, сообщает телеканал Sky News.

Мать политика - 96-летняя Мике Рютте-Дилинг - умерла в доме престарелых в Гааге еще 13 мая, передает телеканал со ссылкой на заявление премьера. Однако Рютте не смог увидеться с ней до этого из-за введенных его правительством 20 марта ограничений по COVID-19, одно из которых - запрет на посещение домов престарелых.

Нидерландские СМИ отмечают, что Рютте-Дилинг умерла не от коронавируса, хотя в доме престарелых, где она жила, была зафиксирована вспышка этой новой инфекции.