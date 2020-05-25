Эйнулла Фатуллаев 03:07

Президенту ничего не оставалось, как отправить в отставку одного из долгожителей в азербайджанском правительстве Абульфаза Гараева. Хотя грозные тучи над головой министра не одной культуры, но и туризма в прошлом появились после жесткой публичной критики президента во время сдачи в эксплуатацию горнолыжного комплекса «Шахдаг». Абульфаз Гараев что-то недоделал. Оставил после себя некрасивое пятно на красивом полотне, на одном из беспрецедентно масштабных проектов президента – ни один горнолыжный комплекс в СНГ не идет в сравнение с претворенной задумкой Ильхама Алиева. Однако еще несколько лет назад официальный телеящик показал, что президент был недоволен незавершенной, неисполненной частью проекта… Гараев не справился, дело передали в надежные руки вице-премьера.

В конце каждой пятилетки Абульфаз Гараев терял часть своих полномочий. Мы его теряли по частям, как в том самом известном советском анекдоте. Вначале А.Гараев потерял молодежь, потом спорт. В последнем правительстве А.Гараев потерял и туризм. По духу комсомальчик, по способностям обычный середнячок из постсоветской номенклатуры, Гараев был человеком далеким от духовных ценностей, поэзии, прозы, архитектуры, драмы, театра, искусства... Я допускаю, что, вероятно, Гараев смог бы прочитать стихи Маяковского, но сложно вообразить министра культуры, рассуждающего о наследии одного из величайших драматургов Востока Джафара Джаббарлы. Я не могу сказать, что Гараев был антинационален, но он был ненационален по своей природе, скорее наднационален, если не космополитичен, это был заурядный представитель обычной брежневской плеяды советской молодежи. Что всегда бросалось в глаза? Его нелитературная манерная речь бакинского денди из коммунального совкового двора 70-х годов. Нечаянно сломали бюст Мушвига? Мелочи, ребята приклеят. Сносят дом Джафара Джаббарлы? Так на месте музея построим новостройку, и экспонаты перенесем в новую квартиру. Гараева априори не могло задеть за живое ущемление памяти какого-то азербайджанского героя. У него были свои герои. И свои ценности. Ему было приятно принимать на своей бакинской вилле Жерара Депардье, который был потрясен изысканностью и богатством прекрасно обставленного дворца министра культуры. Великий француз, побывав в гостях у министра, был настолько потрясен увиденным, что 24 октября 2013 года откровенно признался французским журналистам: «Это настоящее произведение искусства». Подобные оценки из уст европейцев раздавались разве что после посещения великолепного дворца Геринга в Каринхалле. Я представляю, какое впечатление на Депардье оказала бы роскошная квартира А.Гараева в Лондоне. Либо отель в Хорватии и даже в Чехии. Друзья из окружения экс-министра рассказывают о фешенебельной недвижимости экс-министра культуры в европейских странах. А.Гараев был и, наверное, остается очень богатым человеком. Хотя его сэкономленная зарплата чиновника за 10 лет хватила бы на покупку задрипанной хрущевки на окраине столицы. Черт с похороненной архитектурой Баку, как и с похороненным искусством. Гараев оборвал какую-то очень тонкую струнку. Однако, как признали во время предварительного следствия его заместитель и глава Госслужбы, руководство министерства положило глаз на зарплату преподавателей в музшколах и музучилищах. Учителя платили долю руководству министерства. Видимо, на судьбоносные и жизненно важные расходы для перманентного обновления имперского интерьера на вилле Гараева, которым так сладострастно восторгался сам «граф Монте-Кристо».