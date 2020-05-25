Близкий сторонник Аликрама Гумбатова скончался от коронавируса

Близкий друг и сторонник лидера талышских сепаратистов Аликрама Гумбатова Кахин Абилов (Мирзализаде) скончался в одной из больниц Минска, куда был госпитализирован с подозрением на коронавирус, пишут белорусские СМИ.

Кахину Мирзализаде было 52 года. Его госпитализировали с пневмонией. Делали два теста на коронавирус, оба были отрицательными. Причиной смерти Кахина Мирзализаде записали сердечную недостаточность.

Мирзализаде долгие годы жил в Беларуси. Он учился в Брестском политехе, после перевелся в столицу, в Белорусский национальный технический университет. В Минске и остался. Мирзализаде занимался строительным бизнесом, владел компанией «Симург» и одноименным мини-футбольным клубом.

Кахин Мирзализаде также близко дружил с арестованным Фахраддином Аббасзаде.

Отметим, что сын Кахина Мирзализаде – Идрак Мирзализаде известный в России и Белоруссии комик.