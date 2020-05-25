Иностранцы начали скупать жилье в пострадавшей от коронавируса Италии

Пандемия коронавируса не помешала иностранцам искать жилье для покупки в Италии. В целом из-за COVID-19 внутренний и внешний спрос на недвижимость в стране снизился, но доля нерезидентов на рынке увеличилась, сообщает портал Idealista со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков, в марте и первой половине апреля приезжие чаще всего интересовались объектами в Ломбардии — регионе Италии, наиболее сильно пострадавшем от пандемии. Вероятно, многие рассчитывают на падение стоимости недвижимости в указанной зоне, констатируют эксперты.

Иностранцы с началом пандемии также бросились скупать недвижимость на Сицилии, Сардинии, в Апулии, Калабрии, Тоскане, в районах «великолепной четверки» озер (Комо, Гарда, Изео и Маджоре) и на горнолыжных курортах страны.

«Несмотря на то, что северная Италия больше всего пострадала от кризиса в области здравоохранения, растет международный спрос на недвижимость в провинциях, граничащих с озерами. Это места, интересные покупателям из США, Германии, России, Швейцарии, Великобритании и Франции. В целом, мы не заметили существенного падения международного спроса в период распространения COVID-19», — заявил Джада Марино, главный аналитик Idealista в Италии, передает Lenta.