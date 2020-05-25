Названа странная особенность коронавируса

Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили устойчивость ряда живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2, используя остроконечный белок и, чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.

Выяснилось, что коронавирус легче всего адаптировался именно к человеческим клеткам, а не к клеткам других видов. В частности, даже штамм болезни, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Также специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое распространение, как у людей.

"Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно", — сказал профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.

Он отметил, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов с течением времени, но COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться".