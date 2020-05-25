Коронавирус в Армении: сотни зараженных и семеро умерших за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 372 и достигло 7774, еще семь человек скончались, сообщается в среду на сайте Минздрава страны.

Во вторник власти республики сообщали о 7402 подтвержденных случаях и 91 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

"В Армении подтверждены 7774 случая коронавируса. Излечились 3255 пациентов. Скончались 98 человек", - уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 4377 пациентов, проведено 53678 тестов, отметили в министерстве.