«Выстрел был со стороны Нахчывана, с того участка границы, с которого противник после 2018 года продвинул свои позиции вперед. Ранее, 10 апреля, был зарегистрирован еще один подобный случай. Тогда из-за выстрела противника сгорела машина марки «УАЗ» заместителя командира воинской части. В обоих случаях, благо, жертв нет. Последний случай же был зарегистрирован около села Арени Вайоцдзорской области. Фактически для противника передвижение наших позиций стало хорошо видимым и доступным. В пресс-службе Министерства обороны же официально не прокомментировали происшедшее, но сведения об инциденте подтвердили. Нам сообщили, что противник выстрелил из крупнокалиберного станкового пулемета (ДШК), водители успели отойти, а машины полностью сгорели и больше не пригодны для использования», - отмечает ереванское издание.

Отметим, что в результате успешных военных действий азербайджанской армии, осуществленных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).