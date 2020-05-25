Премьера Киргизии обвинили в коррупции

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял отпуск из-за обвинений в причастности к незаконной продаже радиочастот. Об этом сообщает агентство Fergananews со ссылкой на сайт киргизского правительства.

Ранее в республике разгорелся скандал из-за незаконной продажи радиочастот. Обвинения в адрес премьер-министра озвучил депутат парламента Жанар Акаев: по его версии, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллиардный ущерб, пишет РИА Новости.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб.

Депутат Акаев также высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу. «Во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск», — заявил премьер-министр, подчеркнув, что не причастен к произошедшему и изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах. Он также считает недопустимой политизацию скандала.