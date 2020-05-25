Анар Багиров: Армения в очередной раз провалила свой проект в Евросуде против Азербайджана

Комментируя haqqin.az данное решение, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров заявил, что в конечном итоге, Армения не добилась поставленных целей по этому делу, правовой анализ данного решения Евросуда позволяет сделать заявление об очередном провале авантюрных намерений страны-агрессора взвалить всю вину на Азербайджан.

Накануне Европейский суд по правам человека объявил свое решение по делу «Макучян и Минасян» против Азербайджана и Венгрии. Жалоба в ЕСПЧ была подана родственниками армянских офицеров в связи с убийством в 2004 году армянского офицера со стороны азербайджанского офицера Рамиля Сафарова.

«Стоит подчеркнуть, что ЕСПЧ установил, что материальный аспект ст.2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека нарушен не был. Евросуд пришел к заключению, что во время совершения своих действий Рамиль Сафаров выступал в частном порядке и не представлял правительство Азербайджана. В результате этого: 1) Правительство Азербайджана не приказывало Рамилю Сафарову совершить указанные действия. 2) Правительство Азербайджана не может нести международную юридическую ответственность за действия Рамиля Сафарова. Вопреки позиции жалобщиков и правительства Армении, Евросуд постановил, что за действия Рамиля Сафарова не возникает международно-юридическая ответственность, что должно расцениваться как положительный факт», - сказал он.

Анар Багиров добавил, что в решении Евросуда отсутствует какая-либо компенсация за материальный и моральный ущерб, за исключением компенсации британским адвокатам за судебные расходы. В конечном итоге, Армения не добилась поставленных целей, потому что она пыталась превратить это дело в политически-дипломатический инструмент для отвлечения внимания от своей оккупационной политики.

«Положительный аспект дела состоит в том, что ЕСПЧ отклонил некоторые требования жалобщиков и Армении, включая утверждение, что действия этого человека связаны с азербайджанским государством (attributable), что якобы порождает международную ответственность за правонарушение. Евросуд не нашел убедительных доводов, что действия этого человека связаны с азербайджанским государством и постановил, что Азербайджан не нарушал по существу ст.2 Европейской конвенции по правам человека. В то же время Евросуд не счел целесообразным принятие каких-либо общих или частных мероприятий в отношении Азербайджана, отметив, что в соответствии с 46-м пунктом конвенции Азербайджан имеет свободу и полномочия выбора средств для исполнения решения суда», - сказал Анар Багиров.