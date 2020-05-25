Анар Багиров: Армения в очередной раз провалила свой проект в Евросуде против Азербайджана
Накануне Европейский суд по правам человека объявил свое решение по делу «Макучян и Минасян» против Азербайджана и Венгрии. Жалоба в ЕСПЧ была подана родственниками армянских офицеров в связи с убийством в 2004 году армянского офицера со стороны азербайджанского офицера Рамиля Сафарова.
В решении Евросуда определено нарушение процессуального аспекта ст.2 (право на жизнь) , а также ст. 14 (недопустимость дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.
Комментируя haqqin.az данное решение, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров заявил, что в конечном итоге, Армения не добилась поставленных целей по этому делу, правовой анализ данного решения Евросуда позволяет сделать заявление об очередном провале авантюрных намерений страны-агрессора взвалить всю вину на Азербайджан.
«Стоит подчеркнуть, что ЕСПЧ установил, что материальный аспект ст.2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека нарушен не был. Евросуд пришел к заключению, что во время совершения своих действий Рамиль Сафаров выступал в частном порядке и не представлял правительство Азербайджана. В результате этого: 1) Правительство Азербайджана не приказывало Рамилю Сафарову совершить указанные действия. 2) Правительство Азербайджана не может нести международную юридическую ответственность за действия Рамиля Сафарова. Вопреки позиции жалобщиков и правительства Армении, Евросуд постановил, что за действия Рамиля Сафарова не возникает международно-юридическая ответственность, что должно расцениваться как положительный факт», - сказал он.
Анар Багиров добавил, что в решении Евросуда отсутствует какая-либо компенсация за материальный и моральный ущерб, за исключением компенсации британским адвокатам за судебные расходы. В конечном итоге, Армения не добилась поставленных целей, потому что она пыталась превратить это дело в политически-дипломатический инструмент для отвлечения внимания от своей оккупационной политики.
«Положительный аспект дела состоит в том, что ЕСПЧ отклонил некоторые требования жалобщиков и Армении, включая утверждение, что действия этого человека связаны с азербайджанским государством (attributable), что якобы порождает международную ответственность за правонарушение. Евросуд не нашел убедительных доводов, что действия этого человека связаны с азербайджанским государством и постановил, что Азербайджан не нарушал по существу ст.2 Европейской конвенции по правам человека. В то же время Евросуд не счел целесообразным принятие каких-либо общих или частных мероприятий в отношении Азербайджана, отметив, что в соответствии с 46-м пунктом конвенции Азербайджан имеет свободу и полномочия выбора средств для исполнения решения суда», - сказал Анар Багиров.