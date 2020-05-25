Иран готовится к осенней волне коронавируса

Власти Ирана готовятся к новой волне коронавирусной инфекции в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Хасана Роухани в ходе выступления на церемонии открытия парламента 11-го созыва.

"Штаб по противодействию коронавирусу обязал правительство подготовиться к новой волне заболеваемости осенью. Мы задействовали все возможности по подготовке к возможной волне", - сказал Роухани.

Он также указал, что власти близки к тому, чтобы обуздать и локализовать распространение коронавируса в стране.

5 мая Роухани призывал готовиться к тому, что распространение COVID-19 может не закончиться к концу этого года.

На данный момент в Иране выявлено 139,5 тысячи случаев заболевания, 7,5 тысячи человек скончались. При этом выздоровели 109,4 тысячи пациентов.