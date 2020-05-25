В Азербайджане у сотрудника полиции обнаружили коронавирус

У сотрудника Отдела полиции Гедабекского района обнаружен коронавирус, пишут местные СМИ.

Согласно информации, сотрудник полиции почувствовал себя плохо и обратился к врачу. Ему был сделан тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.

Глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил данную информацию.

«По указанию руководства МВД, сотрудники полиции, обеспечивающие карантинный режим, постоянно сдают тесты на коронавирус. Недавно у одного из сотрудников Отдела полиции Гедабекского района было заподозрено заражение коронавирусам, и по этой причине он был отстранен от службы и помещен в больницу. В настоящее время он чувствует себя хорошо. У его коллег, членов семьи и всех, с кем он контактировал, были немедленно взяты образцы. Ни у кого из них коронавирус не был обнаружен», - сказал представитель МВД.