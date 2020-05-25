Kapital Bank снизил комиссию за POS-терминалы с целью оказания поддержки предпринимателям в период пандемии, а также сокращения расходов экономических субъектов на банковские услуги. Льгота продлится до 30 сентября 2020 года.

Согласно условиям, корпоративные клиенты смогут воспользоваться скидкой до 50% на текущую комиссию за e-commerce и POS терминалы Kapital Bank для операций как через карты Kapital Bank, так и через карты других банков. Этот шаг еще раз говорит о том, что Банк всегда готов поддерживать предпринимательство, а также предоставлять оптимальные условия, независимо от обстоятельств.

Отметим, что желающие приобрести многофункциональные смарт-кассы или POS-терминалы Kapital Bank могут обратиться в Информационный Центр 196 или позвонить на горячую линию по номеру (+99 450) 255-01-96. Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса, в зависимости от предпочтений клиента предлагает выгодные тарифные пакеты «Təməl», «Uğur», «İnkişaf» и «Zirvə».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.