Власти Греции намерены легализовать сотни публичных домов

Министр общественного порядка Михалис Хрисохоидис намерен навести порядок в этой сфере, поскольку неконтролируемая эксплуатация публичных домов угрожает распространением коронавируса и несет другие угрозы общественному здоровью, деятельность домов терпимости связана с беззаконием и коррупцией в полиции, пишет газета.

"Министерство защиты граждан в сотрудничестве с мэрией Афин, похоже, активизируют процесс легализации – по голландской модели - как минимум 600 борделей в Аттике", - пишет издание.

Руководство греческой полиций обратилось к центральным службам с просьбой зарегистрировать публичные дома в своих районах, планируется изменить соответствующий закон 2734/1999, который считался неэффективным из-за многочисленных ограничений, говорится в статье.

Закон запрещает публичные дома на расстоянии менее 200 метров от храмов, школ, детских садов, центров обучения, домов престарелых, молодежных центров, спортивных центров, библиотек, детских площадок, и из-за этих строгих условий было легализовано очень мало публичных домов – всего 15-20, пишет газета.

"И это при том, что, согласно исследованиям, по крайней мере один миллион греков (при населении страны примерно в 11 миллионов – ред.) прибегают к услугам проституток, около 20 тысяч женщин заняты в этой профессии, в то время как, по некоторым данным, только 2 тысячи имеют лицензию", - говорится в статье.

Несколько лет назад мэрия Афин предложила сократить допустимое расстояние до 100 метров и внести другие послабления в закон, но безрезультатно, пишет "Вима".

В первые дни пандемии COVID-19 правительство приостановило работу публичных домов. Теперь предстоит решить проблему, какие публичные дома будут закрыты, поскольку большинство из них являются незаконными, и что случится с сотнями людей, которые работают без каких-либо законных оснований, пишет издание.

"У сотен людей, работающих в борделях или связанных с кругами, занимающимися торговлей людьми для секса, было только два выбора: рисковать жизнью, заразившись и передав вирус, или пытаться выживать", - пишет издание.

Газета пишет со ссылкой на высокопоставленных сотрудников полиции, что действующая правовая база не позволяет расследовать деятельность сетей торговли людьми, за исключением случаев, когда с жалобой обращается одна из жертв сексуальной эксплуатации. Они также сообщают, что много раз руководство греческой полиции расследовало случаи коррупции, когда полицейские "крышевали" проституцию, пишет издание.