Кто убил в Сальяне жительницу Саатлы?

Накануне в селе Еникенд Сальянского района в канале было обнаружено тело неизвестной женщины.

Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, тело женщины было отправлено на экспертизу. При обследовании тела было установлено, что женщина была убита.

Сегодня правоохранительными органами была установлена личность погибшей. Ею оказалась 51-летняя жительница Саатлы Шахла Худашюкюр гызы Ибрагимова.

Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование по выявлению и задержанию убийцы.