Цена на газ в Европе взлетела

Согласно информации, на главном хабе Европы - нидерландской TTF - цена с поставкой в среду поднялась до $45,8 за тысячу кубометров, это на треть выше $34 с поставкой 22 мая. На немецком хабе Gaspool цена подскочила до $52, а в австрийском хабе в Баумгартене - до $64 за тысячу кубометров.

Цены на газ на торговых площадках Европы подскочили после остановки транзита по газопроводу Ямал-Европа, пишет Интерфакс.

Эксперты отмечают, что текущая цена намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая Газпром. Рентабельный уровень продажи газа в Европу для российской компании находится на уровне $100 за тысячу кубометров.

Также отмечается, что в условиях падения глобального спроса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок СПГ на терминалы ЕС в мае вырос на 10% и может выйти на второе место в истории.

Газпром резко снизил бронирование польской трубы после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт. Теперь мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

На июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%.