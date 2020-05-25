Советник главы «Азеришыг» об инциденте в Масаллы

Нападение на сотрудников «Азеришыг» в Масаллы произошло на почве личного конфликта. Об этом haqqin.az сказал советник главы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

«Некоторые говорят, что сотрудники «Азеришыг» отключили кому-то свет из-за долгов и поэтому произошел конфликт. На самом же деле, такие мероприятия никогда не проводятся в праздничные дни. И там никому не был отключен свет. Просто произошел личный конфликт. Да, эти лица и в самом деле являются нашими сотрудниками, но во время инцидента они не исполняли никаких служебных обязанностей. Возможно, что они осмотрели чей-то счетчик, но это не означает, что они отключили кому-то свет. Правоохранительные органы сейчас проводят расследование», - сказал Т.Мустафаев.

Отметим, инцидент произошел вчера в селе Йеддиоймаг Масаллинского района. Житель села М.Шахмурадов (1969 г.р.) выстрелил из охотничьего ружья в сотрудников управления электросети.

Три человека с ранами различной степени тяжести были доставлены в больницу Лянкяранского района. Двое спустя некоторое время были выписаны, Рамал Судеф оглу Багиров (1983 г.р.), получивший ранение в область ключицы, остается в больнице.