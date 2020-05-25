В Грузии сказали, что взяли коронавирус под контроль

По его словам, то, что распространение вируса в стране под контролем, доказывают несколько фактов, в частности, то, что новые случаи инфицирования в основном идут из карантинных зон. Это еще раз подтверждает, что форма карантина была правильным решением, отметил грузинский премьер.

Распространение инфекции в Грузии подлежит контролю, и это является результатом совместного труда с обществом, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Sputnik Грузия.

"Группой, содержащей риск, также являются международные грузовые перевозки, над чем мы активно работаем и ужесточаем контроль. В стране распространение инфекции подлежит контролю. Это результат совместного с обществом труда. Поэтому следующей задачей является более быстрое задействование экономики", - заявил Гахария.

По словам премьера, Национальный центр контроля заболеваний предоставил результаты исследования, которое подтверждает, что масштаб внутреннего распространения вируса является небольшим и риски снижены.

Несмотря на то, что вирус пока не побежден и он никуда не ушел, обязательным требованием остаются социальная дистанция, ношение масок, соблюдение правил гигиены, отметил Гахария.

С учетом интересов граждан правительство приняло решение, что с 29 мая в Грузии заработают все виды транспорта. Рестораны, бары и кафе в Грузии, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 8 июня. Рестораны под открытым небом заработают с 1 июня.

В Грузии коронавирусную инфекцию диагностировали на данный момент у 735 человек, из них 557 (75,7%) выздоровели. С начала эпидемии в Грузии жертвами COVID-19 стали 12 человек.