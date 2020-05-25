В Грузии сказали, что взяли коронавирус под контроль
Распространение инфекции в Грузии подлежит контролю, и это является результатом совместного труда с обществом, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Sputnik Грузия.
По его словам, то, что распространение вируса в стране под контролем, доказывают несколько фактов, в частности, то, что новые случаи инфицирования в основном идут из карантинных зон. Это еще раз подтверждает, что форма карантина была правильным решением, отметил грузинский премьер.
"Группой, содержащей риск, также являются международные грузовые перевозки, над чем мы активно работаем и ужесточаем контроль. В стране распространение инфекции подлежит контролю. Это результат совместного с обществом труда. Поэтому следующей задачей является более быстрое задействование экономики", - заявил Гахария.
По словам премьера, Национальный центр контроля заболеваний предоставил результаты исследования, которое подтверждает, что масштаб внутреннего распространения вируса является небольшим и риски снижены.
Несмотря на то, что вирус пока не побежден и он никуда не ушел, обязательным требованием остаются социальная дистанция, ношение масок, соблюдение правил гигиены, отметил Гахария.
С учетом интересов граждан правительство приняло решение, что с 29 мая в Грузии заработают все виды транспорта. Рестораны, бары и кафе в Грузии, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 8 июня. Рестораны под открытым небом заработают с 1 июня.
В Грузии коронавирусную инфекцию диагностировали на данный момент у 735 человек, из них 557 (75,7%) выздоровели. С начала эпидемии в Грузии жертвами COVID-19 стали 12 человек.