Лекарство от гепатита оказалось эффективно против коронавируса

Недавно созданное лекарство от гепатита С "Симепревир" может подавлять размножение коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата – "Ремдесивира". К такому выводу пришли медики из Гонконга. Результаты их опытов опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv

"Наши опыты показывают, что "Симепревир" и "Ремдесивир" усиливают действие друг друга, благодаря чему дозы и того, и другого препарата при лечении коронавирусной инфекции можно уменьшать. Это очень важно еще и потому, что вирус может выработать устойчивость к одному из этих веществ, если их начнут широко применяться на практике", – цитирует ТАСС статью исследователей.

С самого начала вспышки коронавируса нового типа ученые и медики исследуют, как на него действуют уже существующие противовирусные препараты и другие лекарства. Исследователи выделили лишь несколько препаратов, которые могут действовать на коронавирус: например, "Фавипиравир", "Ремдесивир" и рекомбинантный белок интерферон-2-альфа. Они были созданы для борьбы с вирусом гриппа, гепатитом C и лихорадкой Эбола, однако уже зарекомендовали себя в различных экспериментах против COVID-19.

Изучая действие разных лекарств на культуры зараженных клеток, гонконгские молекулярные биологи и медики под руководством доцента Китайского университета Гонконга Майкла Чана открыли еще один подобный препарат. Он может быть эффективнее всех существующих средств для борьбы с SARS-CoV-2.

В ходе исследования ученые обрабатывали клетки разными дозами 11 популярных противовирусных препаратов, уже одобренных в США и других странах для лечения различных инфекций. Они отслеживали, как внутри пробирок менялась концентрация вирусных частиц и вирусной РНК, а также количество жизнеспособных клеток.

Эксперименты показали, что подавлять размножение вируса и при этом не убивать большую часть клеток смогло только одно из этих веществ – "Симепревир". Этот препарат создали в начале XXI века для борьбы с вирусом гепатита С. Молекулы "Симепревира" блокируют работу фермента, который отвечает за сборку новых вирусных частиц.

Опыты Чана и его коллег показали, что при низких концентрациях это вещество было так же эффективно, как и "Ремдесивир". А в больших дозировках оно было еще действеннее. Дальнейшие эксперименты показали, что смесь из "Ремдесивира" и "Симепревира" действовала на вирус еще эффективнее, при этом не становясь более опасной для здоровых клеток.

Ученые пока не знают, как именно "Симепревир" подавляет размножение SARS-CoV-2. Как показали их наблюдения за активностью генов вируса в зараженных клетках, препарат почти не мешает работе белков, которые участвуют в формировании новых копий коронавируса. Тем не менее "Симепревир" каким-то образом блокирует этот процесс и не дает вирусу размножаться.