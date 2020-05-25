Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:11

Подлинная холодная война пришла откуда не ждали. Точнее – ждали, но считали перспективой отдаленной, либо избегаемой. Американо-китайский экономический симбиоз представлялся невероятно тесным и выгодным обеим сторонам. Теперь все изменилось. И Пекин готовится к отпору натиска со стороны США и их союзников. Взлет и падение американо-китайской экономической «Антанты» еще станет предметом серьезных исследований. Но пока можно констатировать, что режим конфронтации на Западе больше не скрывают.

Пекин при Си Цзиньпине, кажется, тоже дозрел до понимания, что глобального противостояния не избежать, а потому лучше начать готовиться к нему уже сейчас, в относительно «мирный» период. Хотя правильнее его все же было называть «предвоенным». Пессимисты в КНР и США считают, что «война между США и Китаем в следующие десятилетия не просто возможна, но намного более вероятна, чем принято считать». Оптимисты верят в другой сценарий, смысл которого в том, что Вашингтону надо брать курс на новое сосуществование с Пекином в рамках «соревнования без катастрофы». Но какой сценарий бы не возобладал, Китай ждут весьма непростые времена. Подготовку к которым он начал с избавления от иллюзий, приняв те «десять пониманий», которые сформулировал Дай Сюй, профессор Академии национальной обороны НОАК. В вольном переводе они звучат следующим образом: 1. Не думайте, что американский империализм - бумажный тигр, это настоящий тигр, его предназначение - есть людей. 2. Не ожидайте, что Америка всегда будет ошибаться. У США есть хорошо продуманные механизмы коррекции. 3. Американский империализм не придает большого значения идеологии, он ценит только экономические и торговые интересы. 4. Не трубите перед дверями американских империалистов, крича «Я хочу превзойти вас, я хочу заменить вас, я хочу быть первым в мире». 5. Не ищите дружбы с США и его союзниками. У Америки много союзников, но она никогда не пожертвует интересами, чтобы угодить союзникам. 6. Следует признать тот факт, что американский босс является мировым боссом. Хотя вы можете эмоционально это отрицать, но эмоции не могут заменить факты. 7. Не делитесь информацией о своих технических достижениях. Любое ваше хвастовство будет истолковано как кража технологий. 8. Американский империализм - мастер стратегии. Никогда не позволяйте американцам играть с вами в стратегии. 9. Не ожидайте, что в результате выборов в США что-то изменится. 10. Не думайте, что вы сражаетесь только с американским империализмом. За Америкой стоит огромный стратегический альянс. Возможно, некоторые страны неохотно, но в конечном итоге будут идти нога в ногу с американским империализмом.

Исходя из этого, Пекин взял курс на постепенный отказ от экспорто-ориентированной экономики, столь удачно зарекомендовавшей себя в течение десятилетий, поскольку в условиях обострившейся конфронтации, периодически переходящей в «торговые войны», сложно полагаться на экспорт. Китай постепенно переходит к «опоре на собственные силы» («полная система внутреннего потребления»), но на этот раз - в расчете на собственные высокие технологии в стремлении сделать их целиком независимыми от импортных составляющих и технических решений, прежде всего, от США. То есть переходит на замкнутый контур. И пусть пока и с экспортом не так уж и плохо - к апрелю он вырос на 3,5% в годовом исчислении до 200,28 миллиардов долларов, что стало первым положительным ростом с декабря прошлого года и бросило вызов прогнозам, которые говорили о падении на 12,1%. Среди ключевых торговых партнеров экспорт продвинулся в Японию (33%), Австралию (31,9%), Тайвань (20,7:), Южную Корею (8,4%), АСЕАН (4,2%) и, как ни странно, в США (2,2%). И пусть это пока лишь подстраховка, но курс на создание частично замкнутого цикла экономики, о котором на днях говорил Си Цзиньпин — это уже в духе почти «военного времени». Поскольку руководство Китая отчетливо понимает: атака на него — это всерьез и надолго.

Главная мысль опубликованного в США доклада «Стратегический подход Соединенных Штатов к Китайской Народной Республике», который во многом следует считать основополагающим документом американской политики в отношении КНР на ближайшие годы, заключается в следующем: «Наш конкурентный подход к КНР преследует две цели: во-первых, повысить устойчивость наших институтов, альянсов и партнерств, чтобы преодолеть вызовы, которые ставит КНР; и, во-вторых, заставить Пекин прекратить или уменьшить действия, вредные для национальных интересов США». Из этого можно сделать как минимум два вывода. Во-первых, у Китая нет за спиной сформированного антиамериканского (или антизападного) альянса, какой был у того же СССР, что, безусловно, ослабляет его позиции. И это требует исправления, для чего, по всей видимости, придется несколько переформатировать ШОС, а возможно – и создать новый формат, опираясь на участников инициативы «Пояс и Путь». Во-вторых, сам собой напрашивается вывод о том, что Пекин будет давить там, где узко, то есть – там, где существует критическая зависимость развитых стран от китайских производственных цепочек. В докладе, опубликованном Обществом Генри Джексона, говорится что США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада, Австралия критически зависят от Китая в отношении 831 отдельной категории импорта — из которых 260 элементов обслуживания критической национальной инфраструктуры. При этом, на долю КНР приходится 1/3 этого мирового рынка промежуточных товаров, используемых для производства конечной продукции, что намного превышает долю этой страны в большинстве потребительских секторов.

В частности, • Австралия стратегически зависит от Китая по 595 категориям товаров. 167 из них имеют приложения в критически важной национальной инфраструктуре. • Новая Зеландия стратегически зависит от Китая по 513 категориям товаров. 144 из них имеют приложения в критически важной национальной инфраструктуре. • США стратегически зависят от Китая в отношении 424 категорий товаров. 114 из них имеют приложения в критически важной национальной инфраструктуре. • Канада стратегически зависит от Китая по 367 категориям товаров. 83 из них имеют приложения в критически важной национальной инфраструктуре. • Великобритания стратегически зависит от Китая в отношении 229 категорий товаров. 57 из них имеют приложения в критически важной национальной инфраструктуре. Проще говоря, когда эти страны будут стремиться сократить китайское присутствие – то Пекин приложит все усилия для того, чтобы различными путями его сохранить, а если удастся «договориться», то и расширить, вбивая тем самым клин в антикитайский альянс.