Во Франции пациентов с COVID-19 запретили лечить гидроксихлорохином

Правительство Франции отменило ограничения, разрешающие назначение гидроксихлорохина для лечения заражённых коронавирусом пациентов в больницах страны. Препарат может быть использован лишь в клинических испытаниях, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный вестник Journal-officiel.

"Положение 19 указа от 11 мая 2020 года отменено", - отмечается в документе. В частности, в этом положении говорилось, что "гидроксихлорохин... может назначаться в медицинских учреждениях под ответственность врача пациентам с COVID-19".

Накануне Французское агентство лекарственных средств сообщило о намерении приостановить в целях предосторожности испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Однако в агентстве отметили, что "пациенты, проходящие лечение гидроксихлорохином в рамках этих испытаний, смогут продолжить курс до конца протокола". По информации властей, всего во Франции в настоящий момент проводятся 16 таких клинических испытаний.