Эксперты узнали, в каком возрасте женщины чаще всего толстеют

Специалисты изучили образ жизни 1000 добровольцев, в том числе смену пищевых пристрастий, величину рабочей нагрузки и качество отношений с партнером.

Оказалось, что для женщин опасный возраст для фигуры — 35-40 лет. Именно в эти годы представительницы прекрасного пола полнеют, происходит это после рождения малышей, а также по причине постоянной готовки еды и регулярных совместных приемов пищи с мужем и детьми.

Интересно, что в эксперименте принимали участие также мужчины. У них, как выяснилось, проблема лишнего веса становится актуальной обычно в 40-45 лет, а главной причиной этому, как правило, служит стресс на работе и «заедание» проблем.