Впервые в Британии: мусульманка в хиджабе стала судьей

Согласно информации, 40-летняя Аршад более 17 лет ведет юридическую практику. Она считает, что ее пример очень важен для других мусульманок: по ее словам, с ранних лет ей говорили, что она не сможет добиться успеха в профессии из-за своего происхождения. Вопреки этому она не стала отказываться от хиджаба в течение всей карьеры, пишет Лента.ру.

Аршад рассказывает, что получила слова поддержки от множества людей в связи со своим назначением.

В своей карьере Аршад занималась адвокатской практикой по ряду направлений, многие из которых относятся к жизни британских мусульман: семейным правом, насильственными браками, вопросами калечащего женского обрезания, а также делами, относящимися к исламскому праву.