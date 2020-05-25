Более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, почти 700 человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 18 611 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 19 056.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 693 человека, накануне сообщалось о 500 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 99 тысяч смертельных случаев, выздоровели более 384 тысяч человека.