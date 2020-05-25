При какой погоде коронавирус наиболее опасен

Исследователи из Университета Ланьчжоу рассчитывали узнать, при каких параметрах окружающей среды SARS-CoV-2 может выжить. Это позволило бы выстроить глобальную схему его распространения.

Китайские ученые проанализировали данные о заражениях коронавирусом и выяснили, при каких погодных условиях вирус распространяется лучше всего, пишет Xinhua.

Оказалось, что более половины случаев заражения коронавирусной инфекцией произошли при температуре воздуха от 5 до 15 градусов Цельсия.

Ученые изучили данные о 3,75 млн заболевших в период с января по май из 185 стран. 60% зараженных находились в местах, где температура была выше нуля, но ниже +20 градусов. При этом наиболее заразен SARS-CoV-2 оказывался при влажности в 3–10 г на кубический метр.

Исследователи пришли к выводу, что существуют наиболее благоприятные погодные условия для распространения вируса. При этом больше всего он активен в умеренных широтах. Таким образом, к осени может произойти новая вспышка пандемии.

«Мы не можем полагаться на гипотезу о том, что вспышка COVID-19 прекратится с повышением температуры», — подчеркнул один из авторов исследования Хуан Чжунвэй.